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В России резко снизились цены на старые IPhone

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Американская корпорация Apple после презентации новых моделей гаджетов снизила цены на смартфоны прошлых лет. В частности, упали цены на модели iPhone 8 и 8 Plus и XR.

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iPhone 11 и 11 Pro появятся в России 20 сентября по цене 59 990 и 89 990 рублей

В 2017 году iPhone 8 и 8 Plus на 64 гигабайт стоили 57 и 65 тыс. рублей соответственно. Сейчас такой iPhone 8 можно приобрести 40 тыс. рублей, а iPhone 8 Plus предлагаются за 45 тыс., отмечает в среду, 11 сентября, «РИА Новости».

iPhone XR на старте продаж стоил 65 тыс. рублей, в настоящий момент его цена снизилась до 50 тыс.

Компания Apple презентовала новые гаджеты 10 сентября, продажи в России стартуют 20 сентября. iPhone 11 будет доступен в фиолетовом, зеленом, желтом, черном, белом и цвете PRODUCT (RED) с памятью 64, 128 и 256 ГБ. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут доступны в четырех цветах: темно-зеленый, серебристый, золотой и «серый космос» с памятью 64, 256 и 512 ГБ.

Ранее в среду на сайте сервисов объявлений появились предложения о продаже мест в очереди за новыми моделями iPhone. На Avito первые объявления о продаже места в очереди появились 9 сентября. Занять место за девять дней до начала реализации стоит 400 тыс. рублей, за три дня — 200 тыс. рублей.

Официально цены на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начинаются от 59,9 тыс. рублей. Смартфоны получили самый быстрый в истории процессор A13.

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