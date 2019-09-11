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Осенняя путина стартовала в Астраханской области

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В Астраханской области стартовала осенняя путина. В соответствии с правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна путина будет проходить с 11 сентября по 10 декабря.

Как сообщили в региональном минсельхозе, на добычу водных биоресурсов выдано 3268 разрешений. Из них в Каспийском море — 2747, в дельте Волги — 521. Основной добычей рыбаков станет сазан, сом, красноперка, судак, окунь, карась, чехонь и густера, пишет «Астрахань 24».

На 2019 год квоты вылова ценных видов рыб определены в объеме 29,7 тыс. т.

Рыбодобывающими районами в регионе являются Приволжский, Володарский, Камызякский, Икрянинский, Лиманский, Наримановский и Красноярский.

В августе в Росрыболовстве объяснили новые правила любительской рыбалки, которые начнут действовать с 1 января 2020 года.

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