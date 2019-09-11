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В Москве загорелось здание подразделения Минюста России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В центре Москвы загорелось здание, в котором расположены подразделения Министерства юстиции России. Об этом 11 сентября ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Горит административное здание по адресу: Смоленский бульвар, 3/5», — рассказал собеседник агентства.

По словам очевидцев, из окон третьего этажа и крыши идет черный дым.

В пресс-службе ГУ МЧС России информацию о пожаре подтвердили. «На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара и что горит уточняется», — пояснили ТАСС представители ведомства.

Ранее в этот же день три человека стали жертвами пожара в частном доме в Астраханской области.

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