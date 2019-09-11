В Каире восемь человек погибли при падении маршрутки с моста

В Каире восемь человек погибли и четверо пострадали в результате падения пассажирского микроавтобуса с моста. Об этом 11 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на газету Al Ahram.

По данным минздрава республики, которые приводит издание, маршрутка с людьми упала с большой высоты после того, как на полной скорости врезалась в ограждение на эстакаде в районе Имбаба. Во время предварительного расследования правоохранительные органы установили, что водитель сильно превысил скорость и не смог справиться с управлением. На место происшествия были направлены семь бригад скорой помощи.

Ранее в этот же день стало известно о крупном ДТП в Турции — в аварии с микроавтобусом 10 человек погибли, а семеро получили травмы.