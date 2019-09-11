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В РФ предложили упрощенно предоставлять гражданство иностранным выпускникам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в ведомство начало разработку законопроекта, согласно которому иностранные выпускники российских вузов и научных организаций смогут получать гражданство в упрощенном порядке. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает «РИА Новости».

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«Законопроект направлен на создание дополнительных преференций при приобретении гражданства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, окончивших с отличием обучение по очной форме в государственных образовательных организациях высшего образования РФ», — отметила Волк.

Уточняется, что для получения гражданства указанные лица должны иметь регистрацию по месту жительства или состоять на учете по месту пребывания на территории РФ, то есть как в случае получения разрешения на временное проживание и вида на жительство, так и в отсутствие таких документов.

«Таким образом, срок приобретения российского гражданства указанной категорией лиц сократится до года», — подчеркнула Волк.

В мае декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян рассказал «Известиям», что российские студенты, получающие высшее политологическое образование в Великобритании и США, чаще возвращаются для продолжения обучения в Россию. По его словам, уже сейчас до 30% заявок на поступление в магистратуру вуза приходится на россиян, получивших степень бакалавра в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах.

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