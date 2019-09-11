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Контроль за состоянием воздуха усилят в Ульяновске

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В Ульяновске установят еще один пункт наблюдения за уровнем загрязнения воздуха. Ввод в эксплуатацию намечен на декабрь.

«Жители Московского шоссе, улиц Станкостроителей и Промышленной в сети интернет сообщили о сильном задымлении, исходящем с территории ООО «Евроизол», — отметил заместитель начальника управление по охране окружающей среды Кирилл Шубаров, передает 1ul.ru. В октябре в районе перекрёстка улиц Ефремова и Промышленной планируется начать монтаж автоматизированного пункта наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

В июле список городов с самой грязной атмосферой опубликовал Росгидромет. В перечень вошли более 20 городов, в которых суммарно проживают 5,1 млн человек, а также находятся крупные промышленные центры. Именно они своими выбросами негативно влияют на окружающую среду и здоровье людей. В сентябре Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году».

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