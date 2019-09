Стартовали онлайн-торги принтов работ британского художника Бэнкси

Лондонский аукционный дом Christie's открыл онлайн-торги принтов работ известного британского уличного художника Бэнкси. Распродажа началась в среду, 11 сентября, и продлится до 24 сентября, говорится в сообщении на сайте организатора торгов.

Торги получили название Banksy: I can"t believe you morons actually buy this shit («Бэнкси: не могу поверить, что вы, кретины, на самом деле покупаете эту дрянь»). Поклонникам творчества Бэнкси предложены десятки лотов.

Одним из самых дорогих стал принт 2003 года работы под названием «Девочка с шаром». На картине от девочки улетает шар золотого цвета в форме сердца. На оригинале Бэнкси изобразил шар красного цвета. Это одно из 88 произведений художника в различных цветовых вариантах, опубликованных лондонским издательством Pictures on Walls.

Оценка лота составляет £150–250 тыс. ($185–307 тыс.).

В конце августа одну из самых известных работ уличного художника Бэнкси закрасили в британском городе Дувр. Картина была посвящена выходу королевства из Евросоюза (Brexit).