Дочь погибшей в одесском отеле австралийки потребовала более $1 млн компенсации

Дочь гражданки Австралии, погибшей во время пожара в одесской гостинице «Токио стар», потребовала от виновников пожара компенсацию морального и материального ущерба. Об этом в среду, 11 сентября, сообщила ее адвокат Юлия Неганова.

«Гражданский иск в рамках этого уголовного дела у нее был заявлен на сумму $1 млн морального ущерба и $25 тыс. материального ущерба», — цитирует адвоката «РИА Новости».

Кто именно будет ответчиком по данному иску, установит следствие, добавила Неганова.

20 августа Киевский районный суд Одессы арестовал Вадима Черного — владельца отеля «Токио стар», где при пожаре погибли девять человек. Его отправили под стражу на два месяца.

Пожар в гостинице произошел 17 августа. Огонь вспыхнул в прачечной, площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м. Потушить огонь удалось через три часа. В момент пожара в здании находились около 200 человек.