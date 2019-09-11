Дочь погибшей в одесском отеле австралийки потребовала более $1 млн компенсации
Дочь гражданки Австралии, погибшей во время пожара в одесской гостинице «Токио стар», потребовала от виновников пожара компенсацию морального и материального ущерба. Об этом в среду, 11 сентября, сообщила ее адвокат Юлия Неганова.
«Гражданский иск в рамках этого уголовного дела у нее был заявлен на сумму $1 млн морального ущерба и $25 тыс. материального ущерба», — цитирует адвоката «РИА Новости».
Кто именно будет ответчиком по данному иску, установит следствие, добавила Неганова.
20 августа Киевский районный суд Одессы арестовал Вадима Черного — владельца отеля «Токио стар», где при пожаре погибли девять человек. Его отправили под стражу на два месяца.
Пожар в гостинице произошел 17 августа. Огонь вспыхнул в прачечной, площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м. Потушить огонь удалось через три часа. В момент пожара в здании находились около 200 человек.