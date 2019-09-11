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В России сильно возросли поступления акцизов от нагреваемого табака

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Фото: Depositphotos
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Поступления акцизов от нагреваемого табака в России за восемь месяцев возросли почти в 200 раз. Об этом 11 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с данными Минфина.

По словам собеседника агентства, с начала текущего года объем поступлений акцизов увеличился до 6,42 млрд рублей — годом ранее эта цифра составляла 33,8 млн рублей. Он добавил, что эти цифры министерство представило в Минэкономразвития в рамках обсуждения прогноза социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, который планируется рассмотреть на правительственном заседании 19 сентября.

В России производством табачных стиков для систем нагревания табака занимаются компании Philip Morris International (Iqos) и British American Tobacco (glo).

Ранее в этот же день в Министерстве здравоохранения РФ заявили о необходимости в ближайшее время рассмотреть и принять закон о включении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны.

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