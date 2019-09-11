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Под Курском нашли сутки блуждавшую в лесу 89-летнюю женщину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Курской области полиция нашла заблудившуюся в лесу 89-летнюю женщину. Пенсионерка ушла из дома рано утром и провела ночь в лесу, сообщает ГТРК «Курск».

В полицию обратилась дочь пропавшей. Пожилую женщину искали всю ночь — по краям лесополосы дежурили полицейские машины с сиренами и маячками. Обессилевшую пенсионерку обнаружили в лесу под деревом утром следующего дня. Она не смогла пояснить, как оказалась в 3 км от дома.

Как сообщалось 10 сентября, в Магаданской области около суток искали пропавшего 10-летнего школьника. В поисках участвовали сотрудники экстренных служб и волонтеры. В итоге ребенка нашли под кроватью в его квартире.

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