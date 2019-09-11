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В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL

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В Федеральном сетевом агентстве Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС и сократить транспортировку газа по OPAL до половины транзитной мощности трубопровода. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает «РИА Новости».

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При этом в Госдуме Решение суда ЕС по доступу «Газпрома» к газопроводу Opal назвали ангажированным и политически мотивированным. По словам председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, это «проявление политики двойных стандартов».

«Это по сути своей дискриминация по политическим основаниям так называемой «энергетической солидарности стран ЕС», которая противоречит требованиям и правилам ВТО», — отметил он.

Суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии, разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность, накануне, 10 сентября.

В октябре 2016 года ЕК расширила доступ российской компании к OPAL и разрешила участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей трубопровода.

В декабре того же года Польша и компания PGNiG обратились с жалобой в суд ЕС, назвав решение Еврокомиссии противоречащим принципу диверсификации поставок и угрожающим их нарушению или прекращению.

Европейский суд признал, что ЕК руководствовалась влиянием на безопасность поставок в Евросоюз в целом, но не учла последствий для безопасности поставок в Польшу, пишет «Газета.ру».

Теперь Еврокомиссии придется оплатить судебные издержки и издержки Варшавы по данному иску, указывает ТАСС.

Трубопровод OPAL является сухопутным продолжением «Северного потока» и доставляет газ из России в Европу, минуя транзитные страны. Топливо поставляется в Германию до границы с Чехией, напоминает «Федеральное агентство новостей». Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».

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