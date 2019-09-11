Забег по Каскадной лестнице пройдет в Железноводске

В Железноводске Ставропольского края 28 сентября состоится уникальный забег Ferrum-Runman, сообщили в городской администрации. Спринтерам предстоит преодолеть расстояние 1720 м по всей протяженности Каскадной лестницы.

Отмечается, что старт и финиш назначены на новой Ferrum-площади. Трое победителей станут обладателями переходящего кубка, пишет NewsTracker. Самые быстрые бегуны получат iPhone.

Ранее стало известно, что в Кисловодске 6 октября пройдет наиболее сложный массовый забег страны. Дистанция составит 42 км. Свои силы смогут попробовать как профессионалы, так и любители бега.