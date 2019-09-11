Экс-замглавы ОВД «Лефортово» осудили на 8 лет за злоупотребление полномочиями

Бывший замначальника ОВД по району Лефортово, глава следственного отделения Анзор Шулая приговорен к восьми годам колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Решение принял Лефортовский суд Москвы 11 сентября.

«Признать подсудимого виновным и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — цитирует ТАСС судью Сергея Рябцева.

Шулая признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 286 УК РФ), служебном подлоге (ч. 2 ст. 292) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285).

Еще одного фигуранта дела — бизнесмена Евгения Тарасова — признали виновным в пособничестве в злоупотреблении полномочиями (ст. 33, ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорили к трем годам и девяти месяцам колонии. В связи с тем, что он 2,5 года находился в СИЗО, после чего был переведен под домашний арест, Тарасов фактически отбыл наказание и был освобожден в зале суда.

Также Шулая лишен полицейского звания майора юстиции, ему запрещено заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью на три года. Осужденный намерен обжаловать приговор.

Шулая был арестован в 2016 году. Изначально ему были предъявлены обвинения в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В июле 2018 года Лефортовский суд вернул дело в прокуратуру для устранения недостатков, и в январе 2019-го оно поступило в районный суд с переквалификацией обвинений.

По версии следствия, с августа 2015 по май 2016 года он присвоил себе изъятые по уголовному делу 350 млн рублей и драгоценности. К сбыту части украшений он привлек индивидуального предпринимателя Тарасова. Чтобы скрыть следы преступления, Шулая убедил потерпевшего по другому уголовному делу дать заведомо ложные показания — мужчина должен был на допросе заявить о краже у него 10 млн рублей вместо 400 тыс. и подделать расписку. Однако потерпевший обратился в правоохранительные органы.