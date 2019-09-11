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Федор Емельяненко планирует начать подготовку к новому бою в ноябре

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Фото: РИА Новости/Олег Золото
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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко начнет подготовку к поединку в Японии в ноябре. Об этом 11 сентября ТАСС рассказали в команде спортсмена.

«Федор планирует начать подготовку в ноябре», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что на японском ринге 42-летний Емельяненко может сразиться с американским бойцом Куинтоном Джексоном.

В январе 2019 года Федор Емельяненко проиграл американскому бойцу Райану Бейдеру на первой минуте финального поединка Гран-при Bellator в тяжелом весе. Этот проигрыш стал для россиянина шестым при 38 победах в смешанных единоборствах, 14 из которых он одержал нокаутом.

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