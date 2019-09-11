В Москве и Петербурге побиты температурные рекорды

Москва установила температурный рекорд последних 47 лет. Сегодня воздух прогрелся до +26,3 °C. Это почти на градус выше, чем в 1972 году. В Петербурге экстремально теплым стало 10 сентября (+26,8 °C). Последний раз так жарко (+27 °C) было в 1883 году.