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Новую школу построят в Свободном в 2020 году

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В городе Свободный (Амурская область) до конца 2020 года планируют завершить строительство новой школы на 528 мест. Корпус возведут за старым зданием гимназии № 9.

Проект школы предусматривает столовую на 286 мест, гардеробные, помещения для начальных классов, медпункт, мастерские, классы домоводства, два спортзала с душевыми и раздевалками. На втором этаже разместятся библиотека и административные помещения, учебные кабинеты и классы, пишет Амурская служба новостей.

Отдельным блоком выделен актовый зал на 318 мест. Проект третьего этажа включает кабинеты, лаборатории, лаборантские, библиотеку с зоной для индивидуальных занятий и книжные фонды.

Конкурс на разработку проектно-сметной документации для школы был объявлен в июне 2017 года.

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