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Руководителя тушения оштрафовали за увеличение площади пожара в Якутии

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В Нерюнгри в Республике Саха (Якутия) руководителя тушения лесного пожара оштрафовали за распространения огня. Пожар вырос с 4 га до 460 га.

Как сообщили ИА SakhaNews в прокуратуре республики, пожар площадью 4 га был обнаружен в конце июля 2019 года в 10 км от ближайшего населенного пункта. Было установлено, что при тушении не приняли мер, предусмотренных планом, что привело к увеличению площади возгорания с 4 га до 460 га.

По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.32.3 КоАП РФ «Невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта РФ».

Сотруднику Чульманского авиаотделения «Авиалесохраны», который являлся руководителем тушения, назначен штраф в размере 15 тыс. рублей.

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