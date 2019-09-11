Большинство россиян довольны своей работой

79% россиян довольны своей работой. 83% респондентов поддерживают хорошие отношения с коллегами. У 89% опрошенных есть законный перерыв на обед. 14% россиян на работе не хватает физической активности. Еще 12% — признались, что им нужна пауза, чтобы отвлечься от трудового процесса.