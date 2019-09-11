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Сахалинские железнодорожники проводят уроки безопасности для детей

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В Южно-Сахалинске железнодорожники организовали месячник «Детской безопасности на железной дороге». Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Занятия проходят в школах города со 2 сентября по 2 октября. С начала акции сотрудники территориального управления ДВЖД провели уроки безопасности в трех школах и рассказали детям о правилах поведения на железнодорожных объектах, пишет ИА SakhalinMedia.

Ребятам показали видеоролики и мультфильмы, раздали пособия по безопасности. Также школьники приняли участие в викторинах, помогающих закрепить знания.

Следующий урок запланирован на 13 сентября в начальной школе № 7.

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