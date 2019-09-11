Первую теплую остановку установили в Омске

Первый торгово-остановочный комплекс с отоплением появился на Левобережье Омска. Пока его двери его закрыты, так как нужно выполнить благоустройство вокруг здания.

Теплые остановки оборудуют светильниками и мониторами, на которых можно будет следить за прибытием транспорта. Зимой температура в павильоне составит около +12 °С. Подрядчик сдвигает сроки по контракту — еще в августе в Омске должны были появиться 20 комплексов. Теплые остановки будут открываться с выходом первого автобуса, и закрываться после последнего на ключ, отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Подобные остановочные павильоны уже появились в некоторых российских регионах. В частности, в Якутске социально значимый проект «Теплая автобусная остановка» воплощается в жизнь с 2014 года. Там сейчас установлено 25 отапливаемых павильонов.