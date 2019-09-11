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В Югре мужчину убили после просьбы не входить в квартиру в обуви

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В Югре мужчину застрелили после просьбы не заходить в квартиру в обуви. Об этом 11 сентября сообщается на сайте регионального Следственного управления СК.

Инцидент произошел 10 сентября в городе Ханты-Мансийске на Парковой улице. По версии следствия, 49-летний мужчина стал жертвой преступления из-за конфликта с другим мужчиной, который зашел, чтобы забрать домой свою сожительницу, находившуюся в гостях у убитого. Он прошел в квартиру в обуви, за что хозяин дома сделал ему замечание. Подозреваемый отвез домой свою спутницу, после чего вернулся к оппоненту с оружием и застрелил его, пишет сайт aif.ru.

Полиция задержала 66-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

9 сентября сообщалось, что подозреваемый в убийстве сыновей пенсионер задержан на Вологодчине.

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