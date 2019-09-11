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План по капремонту домов в Красноярске выполнен на 20%

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В Красноярске капитальный ремонт многоквартирных домов находится под угрозой срыва. Работы выполнены на 20%. Губернатор края Александр Усс и глава города Сергей Еремин обсудили ситуацию и проверили ход работ в одном из домов в среду, 11 сентября.

В 2018 году ремонт провели в 188 домах из запланированных 390, передвинув работы по оставшимся на этот год. Таким образом, план 2019 года насчитывал более 950 домов, в которых необходимо провести капремонт, напоминает ИА KrasnoyarskMedia.

По словам мэра города, сейчас в работе находятся 400 домов. Глава региона, в свою очередь, заявил о необходимости в течение месяца завершить ремонт в домах, где «процесс идет полным ходом».

Губернатор отметил, что возмущение людей можно понять и обратил внимание мэра на то, что ответственные за срыв сроков по капремонту должны ответить за свои действия.

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