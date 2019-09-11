Лучшие гонщики России разыграли чемпионские титулы на «Сочи Автодроме»

На трассе в Олимпийском парке 7 и 8 сентября прошли заезды заключительного седьмого этапа СМП Российской серии кольцевых гонок.

В каждый из двух дней соревнования СМП РСКГ посетило по пять тысяч зрителей. При входе на Главную трибуну болельщиков ждали развлечения от LADA Sport ROSNEFT – гонки на симуляторах и радиоуправляемых моделях, детский аквагрим и викторины с розыгрышем призов. В перерывах между заездами все желающие смогли выйти на стартовую прямую трассы Формулы 1, чтобы взять автографы у лучших российских пилотов. Кроме того, в рамках уикенда прошел суперфинал первого киберспортивного чемпионата России по Forza Motosport 7.

«Символично, что решающий этап Чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам прошел на главной гоночной трассе страны, — отметил генеральный директор АНО «РОСГОНКИ» Алексей Титов. — Я, как и все болельщики, получил огромное удовольствие от прошедших гонок. Приятно видеть большой интерес со стороны зрителей к соревнованиям. Это говорит о том, что наши усилия по популяризации автоспорта не напрасны.

Одновременно у нас прошел и финал чемпионата России по Forza Motosport 7. Киберспорт стремительно развивается, и мы будем уделять этой дисциплине должное внимание.

Соревнования СМП РСКГ стали в том числе и тестом для нас перед Гран-при России, который пройдет в конце сентября. Он прошел успешно, и мы с нетерпением ждем, когда на Сочи Автодром приедет Формула 1».

В классе Туринг победу в первой гонке уикенда в субботу одержал Иван Лукашевич. Обладателя титула чемпиона России-2019 должен был назвать заезд в воскресенье: на него претендовали Дмитрий Брагин из команды «ТАИФ Моторспорт» и Клим Гаврилов из Carville Racing, начинавшие заезд со второй и третьей позиций. После старта Гаврилов попытался обогнать основного конкурента и выехал за пределы трассы. Судьи наказали его проездом по пит-лейну, а позже дали и 30-секундный штраф за пересечение белой линии на выезде из пит-лейна. Гаврилов стал 16-м, а Брагин в итоге финишировал первым в гонке. Однако, по мнению представителя команды Carville Racing, Гаврилову пришлось покинуть трассу из-за того, что Брагин не оставил ему места для маневра. Была подана апелляция, после рассмотрения которой в Москве определится итоговое положение участников.

«Вне зависимости от того, чем закончатся «бумажные гонки» и сложится судьба титулов, я благодарен всем участникам за яркий сезон и ту борьбу, которую все поклонники скорости наблюдали в эти выходные на Сочи Автодроме, — сказал руководитель СМП РСКГ Олег Петриков. — Я уверен, что жители и гости черноморского курорта надолго запомнят финал СМП РСКГ-2019 благодаря активному сражению на трассе и развлекательной программе, которая стала доброй традицией на этапах Российской серии кольцевых гонок».

В зачете Туринг-Лайт в субботу победу одержал Артем Казаков, а занявший шестое место Владимир Черевань досрочно оформил титул чемпиона страны. В воскресенье первым финишировал Родион Шушаков, пробившийся наверх из второй половины пелотона.

В классе Супер-продакшн отличное выступление на Сочи Автодроме удалось Вадиму Антипову, который выиграл обе гонки. В общем зачете досрочную победу еще на прошлом этапе СМП РСКГ одержал Андрей Петухов.

«Сочи Автодром подходит для наших автомобилей Subaru BRZ, — сказал Вадим Антипов, представляющий команду Sofit-Racing Team. — Аэродинамика на этой трассе работает в первую очередь, причем на высоких скоростях. Если на выходе из поворотов мы едем примерно одинаково с остальными конкурентами, то к концу прямика, мы уже им значительно привозим. В целом организация соответствует высокому уровню. Чувствуется, что это трасса Формулы 1, «королевских гонок», и очень приятно взять здесь дубль. На треке есть сложные перепады с бэнкингами, где вышвыривает наружу поребрика. И не зря мы здесь тренировались и оттачивали каждый поворот».

«Отличная организация соревнований и отличная трасса, — отметил пилот класса Супер-продакшн команды LADA Sport ROSNEFT Владислав Незванкин. — Мне всегда нравятся такие экстремальные городские гонки. Это наш любимый формат, поскольку мы базируемся в Тольятти, у нас была городская трасса «Тольятти-ринг». Желаю организаторам удачи в проведении Формулы 1».

В классе S1600 в субботней гонке лучшим стал Михаил Митяев и судьба титула обладателя Кубка России решалась в воскресенье. На старте произошла авария с участием четырех машин, после чего на трассе появилась машина безопасности. В итоге победу в гонке одержал Владимир Шешенин, а занявший третье место Митяев завоевал Кубок России.

В зачете S1600 Юниор в субботу победу одержал Никита Дубинин. Во второй гонке сильнейшим стал Рустам Фатхутдинов, который и занял первую позицию в общем зачете.

Победу же в киберспортивном чемпионате России по Forza Motosport 7 одержал Руслан Сабитов.