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Главу ДК в Красноярском крае оштрафовали за провалившуюся в колодец девочку

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В Красноярском крае суд обязал директора Бирилюсского районного дома культуры выплатить штраф за халатное отношение к своим обязанностям. Размер выплаты составит 10 тыс. рублей.

Инцидент произошел днем 23 декабря 2018 года, когда семилетняя девочка вместе с подругой возвращалась из школы. Проходя по территории местного Дома культуры, ребенок провалился в канализационный колодец, который был прикрыт тонким листом фанеры, напоминает ИА KrasnoyarskMedia.

Пуховик девочки сработал как воздушная подушка и помог удержаться на поверхности. Вытащил ребенка из воды подросток, которого позвала на помощь подруга.

Пострадавшая была госпитализирована с общим переохлаждением. Температура воздуха в тот день составляла –34 градуса.

Директор ДК полностью признала свою вину и возместила причиненный здоровью ребенка ущерб. По ее словам, крышку от колодца часто воровали, поэтому его прикрыли фанерой.

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