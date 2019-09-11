На фестивале «Круг света» ожидается свыше 3 млн посетителей

Больше 3 млн гостей ожидается на Московском международном фестивале «Круг света», который пройдет с 20 по 24 сентября. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали организаторы мероприятия.

По их словам, в 2018 году фестиваль за пять дней проведения посетили около 3 млн человек, поэтому в 2019 году ожидается не меньшее количество гостей. Кроме того, в этом году будут работать две дополнительные вместительные площадки фестиваля — Политехнический музей и проспект Академика Сахарова, что, по мнению организаторов, даст хороший прирост посетителей.

В частности, на фасаде отреставрированного Политехнического музея представят шоу, посвященные истории учреждения и научно-техническому прогрессу. Как пишет РИАМО, открытие музея намечено на ноябрь 2020 года.

Всего будут работать девять площадок фестиваля «Круг света», уточняет RT. Это будут Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник «Коломенское», парк «Останкино», концертный зал Arbat Hall, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова.