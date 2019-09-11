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Арестантов «Бутырки» из старинной башни перевели в другие камеры

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Заключенных, которые содержались в башне московского СИЗО «Бутырка», перевели в другие камеры. Об этом ТАСС 11 сентября рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

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«После посещения этих камер ОНК (Общественной наблюдательной комиссией. — Ред.) на сегодняшний день в них никто не содержится. Я отправила запрос в СИЗО, чтобы мне дали срочные пояснения. В рамках этих срочных пояснений мне прислали все фотоматериалы и объяснения, что реакция руководства ФСИН уже есть, — камеры освобождены», — сообщила Потяева.

Она объяснила, что камеры, расположенные в башне, нуждаются в ремонте и переоборудовании санузлов и не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. По словам Потяевой, руководство размышляет над дальнейшей судьбой помещений: пока не ясно, будут ли в них дальше располагаться камеры или комнаты приспособят для бытовых нужд.

Омбудсмен заметила, что не только эти камеры в СИЗО не отвечают нормам площади на человека — «Бутырка» рассчитана на 1847 мест, но при этом в ней содержатся 2227 человек. «Если раньше из-за перелимита люди лишались спального места, спали по очереди или им вечером вносили раскладушки, перекрывая ночью путь в том числе для туалета, то сегодня все до одного имеют свое спальное место, но за счет уплотнения», — уточнила она.

Ранее 11 сентября стало известно, что члены OHK Москвы обнаружили в старинных башнях «Бутырки» арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях.

Руководству СИЗО было направлено письменное предложение закрыть для использования эти казематы, поскольку они не соответствуют нормам и правилам.

В конце августа сообщалось, что в московском следственном изоляторе «Лефортово» уже почти месяц нет горячей воды. Заключенные пожаловались членам OHK на отсутствие горячей воды в камерах во время проверки, которую комиссия проводила в СИЗО.

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