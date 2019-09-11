Эстонский министр выступила против отказа от русского языка в школах

Министр образования и науки Эстонии Майлис Репс не поддержала полный перевод русских дошкольных учреждений и школ на эстонский язык обучения.

По ее словам, закрытие русских школ не решит вопрос. «Если у нас нет нужных учителей, нет готовности к переходу и вдруг появляется какое-то политическое решение, приправленное гневом, то боюсь, что это не даст требуемого результата», — сказала Репс в среду, 11 сентября, в эфире телеканала ERR.

В этом вопросе нужно быть реалистами, подчеркнула она, а цели реформистов, предлагающих переход на единое образование на эстонском языке, такими не являются.

Правящая коалиция не предлагает закрыть все русские школы, напомнила министр. В Таллине могут остаться одна или две полностью русскоязычные школы, в которых будет идти интенсивное обучение эстонскому языку, а остальные школы будут многоязычными. Время покажет, готово ли общество страны к такому развитию событий, отметила Репс.

Накануне парламент Эстонии отказался поддержать законопроект о полном переходе на образование на государственном языке с 1 сентября. Документ внесла оппозиционная Партия реформ. Согласно пояснительной записке перевод образования на эстонский язык предполагалось начать с детских садов с 1 сентября 2020 года.

1 июля мэр Таллина Михаил Кылварт заявил о необходимости сохранить преподавание на русском языке в эстонских школах.