Прямой эфир

Пугачева рассказала о своем недуге

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская певица Алла Пугачева призналась во время презентации документального фильма, снятого известным обувным магазином, что всю жизнь страдает из-за больных ног.

«Алла Пугачева собственными руками соорудила себе пьедестал»
Деятели культуры — об уникальной роли Примадонны на отечественной эстраде

В ленте говорится о сотрудничестве бренда с артисткой. В 1996 году Пугачева выпустила собственную линию обуви Alla Pugachova, которая стала ее самым успешным бизнес-проектом.

«Я вся состою из одних достоинств, казалось бы, чего? Признаться по секрету, ноги у меня больные. Всю жизнь я мучаюсь, но знаю, что одно из слагаемых моего успеха — это обувь», — цитирует Пугачеву «Федеральное агентство новостей».

Также певица рассказала, что испортила себе ноги туфлями матери, которые были ей малы на полтора размера, но она все равно носила их, так как они были очень красивыми.

14 апреля Гостелерадиофонд России опубликовал клип на песню «Айсберг» Аллы Пугачевой, который был запрещен в СССР за излишнюю вольность. Песню написали Игорь Николаев и Лидия Козлова. Видео было снято в 1984 году в Сочи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лещенко и Киркоров призвали не обсуждать заезд Пугачевой на перрон
Песня Пугачевой «Миллион алых роз» вошла в число любимых песен Ким Чен Ына

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019