Пугачева рассказала о своем недуге

Российская певица Алла Пугачева призналась во время презентации документального фильма, снятого известным обувным магазином, что всю жизнь страдает из-за больных ног.

В ленте говорится о сотрудничестве бренда с артисткой. В 1996 году Пугачева выпустила собственную линию обуви Alla Pugachova, которая стала ее самым успешным бизнес-проектом.

«Я вся состою из одних достоинств, казалось бы, чего? Признаться по секрету, ноги у меня больные. Всю жизнь я мучаюсь, но знаю, что одно из слагаемых моего успеха — это обувь», — цитирует Пугачеву «Федеральное агентство новостей».

Также певица рассказала, что испортила себе ноги туфлями матери, которые были ей малы на полтора размера, но она все равно носила их, так как они были очень красивыми.

14 апреля Гостелерадиофонд России опубликовал клип на песню «Айсберг» Аллы Пугачевой, который был запрещен в СССР за излишнюю вольность. Песню написали Игорь Николаев и Лидия Козлова. Видео было снято в 1984 году в Сочи.