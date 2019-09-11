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Сидевших у Вечного огня в Калуге подростков вызвали в полицию

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Фото: ТАСС/PA Images/Igor Kralj
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Молодых людей и девушку, сидевших на мраморной плите основания Вечного огня в Калуге, вызвали в полицию для дачи пояснений. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили личности граждан. Ими оказались четверо молодых людей 2000 года рождения и несовершеннолетняя девушка. Все они являются жителями Дзержинского района», — рассказали в ведомстве.

1 сентября в Сети появилась видеозапись, на которой несколько подростков сидят на плите у Вечного огня на площади Победы в Калуге. Местное УМВД назначило полицейскую проверку по факту произошедшего.

30 июня в Сети появилось видео с мужчиной, который сушит одежду над Вечным огнем.

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