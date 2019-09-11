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Ролдугин предложил способ облегчить вывоз музыкальных инструментов за границу

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Народный артист России, худрук петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин предложил маркировать дорогостоящие музыкальные инструменты, чтобы облегчить процедуру их вывоза из России в рамках концертной деятельности.

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«Вы знаете, у меня была собака, я возил ее с собой, и она была чипирована. Оказалось, что с собаками проще. Музыкальные же инструменты до сих пор на таможне сверяют по фотографиям», — цитирует Ролдугина «Интерфакс» 11 сентября.

Он добавил, что Дому музыки удалось добиться ограничения пошлин на вывоз дорогих музыкальных инструментов, которые ранее доходили до $1000, а также отмены иностранным музыкантам необходимости получать разрешение на работу в России.

Замдиректора Дома музыки Мария Ханько сообщила, что существуют предложения наносить на инструмент радиочастотные метки или ставить маркировку химическими чернилами, по которым «сразу будет понятно, можно ли вывозить инструмент».

Также она напомнила, что 17 июня президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные музыканты могут приезжать в нашу страну без разрешения на работу.

«Это большое дело. Здесь Россия идет впереди планеты всей. В Европе не так просто попасть нашим артистам на сцену», — добавила Ханько.

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