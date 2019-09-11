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Apple представила игровой сервис Arcade

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Американская компания Apple на презентации в Купертино представила игровой сервис Arcade, благодаря которому пользователи получат доступ к играм различных производителей. Об этом 10 сентября сообщил телеканал «Звезда».

Приложение будет запускаться со смартфонов и планшетов с iOS 13. Также на презентации продемонстрировали несколько игр, которые будут доступны пользователям Arcade. Официальный запуск сервиса намечен на 19 сентября, он будет работать более чем в 150 странах и будет стоить $4,99 (200 рублей) в месяц за сотню игр.

В сообщении компании говорится, что Apple Arcade — это первый в мире сервис, который предлагает эксклюзивные игры по подписке. Среди разработчиков игр, логотипы которых мелькали на сцене, есть Konami, Square Enix, Ubisoft, Lego и много других, уточняет телеканал «360».

10 сентября компания Apple в ходе презентации в калифорнийском городе Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

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