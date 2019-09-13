РаСКАчать чемпионат: в КХЛ пройдет первое в сезоне армейское дерби

К первому в сезоне армейскому дерби соперники подошли с тремя победами в активе. Правда, у ЦСКА поражений меньше — одно против двух у СКА. Но это не имеет особого значения. Ремейк прошлогоднего финала Западной конференции выглядит особенно интересным на фоне существенных перемен у петербуржцев. СКА пригласил нового тренера и довольно ощутимо перебрал основу команды из-за отъезда нескольких ключевых хоккеистов в НХЛ.

Схватка между фаворитами КХЛ состоится в Санкт-Петербурге. В прошлом сезоне противостояние армейских коллективов сложилось крайне удачно для москвичей — в регулярном чемпионате они выиграли все четыре матча. Особенно запомнилась игра, проходившая на футбольной «Газпром Арене» и собравшая рекордную для КХЛ аудиторию в 67,7 тыс. зрителей. На их глазах хозяева были разгромлены со счетом 1:4.

— Армейское дерби — это главное противостояние КХЛ последних лет, — поделился мнением с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Можно сказать, что после первого такого матча сезон должен раскачаться, поскольку зрелищных игр пока не так много, как хотелось бы. Уверен, что обе команды, соскучившись по встречам друг против друга, будут рвать и метать, и порадуют зрителей.

Шесть встреч в чемпионате

В отличие от прошлого чемпионата, в нынешнем СКА и ЦСКА встретятся между собой шесть раз и, скорее всего, вновь сойдутся в плей-офф Западной конференции. Не исключено, что в финале. В последних пяти сезонах они четырежды играли на этой стадии. Лишь в 2017 году ярославскому «Локомотиву» удалось нарушить традицию, выбив московский коллектив во втором раунде Кубка Гагарина.

В остальных случаях московские и питерские армейцы разыгрывали между собой путевку в финал сезона. В 2015 году ЦСКА вел в серии 3:0, но обидным образом проиграл ее (3:4). Через год красно-синие взяли убедительный реванш, выиграв противостояние в четырех матчах (4:0). В последних двух сериях успех также был за московской командой — 4:2 в 2018 году и 4:3 в 2019-м.

— Традиционно ЦСКА и СКА являются фаворитами и претендентами на высокие награды, — заявил «Известиям» легендарный нападающий Павел Буре. — Думаю, как обычно, они будут биться и за первое место в регулярке, и за Кубок Гагарина. Очная встреча таких команд всегда вызывает большой интерес зрителей. Это будет большое противостояние. Команды сейчас выступают достаточно хорошо, поэтому можно ждать равный матч.

Кадровая ситуация в клубах сейчас разная. ЦСКА почти полностью сохранил чемпионский состав. К нему добавился вернувшийся из НХЛ защитник Богдан Киселевич, а также нападающий «Ак Барса» Иржи Секач. В СКА второе межсезонье подряд происходит серьезная перестройка. Ключевые игроки всех линий — вратарь Игорь Шестёркин, защитник Владислав Гавриков, нападающие Никита Гусев и Николай Прохоркин — уехали в НХЛ. В родной екатеринбургский «Автомобилист» отправился Павел Дацюк. А со шведским защитником Патриком Херсли не стали продлевать контракт — теперь игрок выступает за «Спартак».

— ЦСКА сохранил состав, у СКА произошли серьезные изменения, но эмоциональный накал в матче будет таким, что вряд ли кадровые моменты скажутся на шансах команд, — добавил Буре. — Поэтому я не думаю, что тут можно выделить фаворита. Это армейское дерби непредсказуемо, так как играют две сильнейшие команды лиги.

Новая звезда

В СКА пришел один из лучших нападающих КХЛ последних лет Дмитрий Кагарлицкий. Из «Салавата Юлаева» приехал один из лидеров команды прошлого сезона финский нападающий Йоонас Кемппайнен. Также из Башкирии перешёл один из самых талантливых молодых нападающих Владимир Ткачёв. Ряд экспертов считает, что форвард, которому 5 октября исполнится 24 года, в предстоящем сезоне может стать главной звездой КХЛ и заменить в этом качестве Никиту Гусева.

— У Ткачева достаточно большой потенциал, — подчеркнул Буре. — Он способен добиться серьезных успехов, и этот сезон станет для него важным. Посмотрим, как сложится для Владимира его первый год в Питере. Будем надеяться, что он вырастет в большого игрока.

ЦСКА провел в наступившем сезоне пять матчей. Команда Игоря Никитина набрала семь очков и идет на первом/втором месте (актуализация в районе 21:00) Западной конференции. Армейцы в трёх стартовых домашних встречах проиграли «Авангарду», победили «Ак Барс» и с трудом дожали в овертайме «Нефтехимик» (3:2). А в среду потерпели поражение в выездной игре с нижегородским «Торпедо» в овертайме.

— Что касается Кубка Открытия, то ЦСКА чуть-чуть не повезло — команда пропустила курьезный гол (защитник «Авангарда» Максим Чудинов забил шайбу броском со своей половины площадки. — «Известия»). По игре армейцы выглядели хорошо, — отметил Буре. — Им немного не хватило, чтобы дожать соперника. Зато против «Ак Барса» это получилось. Два раза проигрывали по ходу встречи, но в итоге нашли в себе силы отыграться, а в концовке третьего периода забросили победную шайбу. Видно, что команда Никитина старается, бьется до последней минуты, и это вызывает уважение.

Петербургский СКА в четырех матчах набрал шесть очков. Команда Алексея Кудашова начала с выездной серии на Урале, где победила магнитогорский «Металлург» (3:1). Затем одолела в овертайме челябинский «Трактор» (4:3) и проиграла екатеринбургскому «Автомобилисту» (2:5). А во вторник она провела первый в сезоне домашний матч, выиграв у новосибирской «Сибири» (3:2).

— Сейчас петербургская команда на стадии перестройки, после ухода ряда ветеранов уровня Ильи Ковальчука и Павла Дацюка, — резюмировал «Известиям» экс-главный тренер СКА Рафаил Ишматов. — Идет работа по внедрению в игру новичков — того же Ткачёва или молодого вратаря Петра Кочеткова, неплохо справляющегося с функциями первого номера после ухода Шестёркина и травмы Магнуса Хелльберга. С учетом всех обстоятельств старт у питерцев неплохой, но матч с ЦСКА станет серьёзным тестом для этой новой команды.

Встреча СКА — ЦСКА начнется в 19:30 мск.