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Дополнительный корпус построят для тубдиспансера на Сахалине

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Для Сахалинского областного противотуберкулезного диспансера построят дополнительный корпус. На разработку необходимой документации направят 4,68 млн рублей, информация об этом размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, земельный участок под строительство уже определен. Лечебный корпус должен способствовать улучшению качества и количества оказываемых медуслуг, пишет ИА SakhalinMedia.

Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, разработать поэтажные планы, инженерные сети и планировку участка, определить фасады. После этого необходимо будет получить положительное заключение экспертизы.

Исполнителя планируют выбрать 23 сентября. Он должен выполнить работы до 15 декабря этого года.

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