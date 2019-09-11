Прямой эфир

Новый порт для круизных лайнеров запланировали построить в Кронштадте

0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В акватории Кронштадта в ближайшее время будет создан дополнительный порт для приема круизных лайнеров, что должно увеличить туристический поток и вдохнуть в город дополнительную жизнь. Об этом в среду, 11 сентября, рассказала член рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу.

По ее словам, в настоящее время ведутся переговоры с портом «Моби Дик», чтобы создать еще одну точку пассажирского порта.

«Нам позволяет глубина и позволяет инфраструктура сделать еще одну швартовку для круизных лайнеров, что, конечно же, вдохнет дополнительную жизнь в Кронштадт. И позволит нам прогнозируемо дополнительно увеличить приток туристов», — приводит телеканал «Звезда» слова Шойгу на полях туристического форума UNWTO.

В городе реализуется масштабный проект «Кронштадт. Остров фортов», представленный на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Это будет первый музей в мире, окруженный водой, уточняет телеканал «360». В его рамках планируется возведение самого большого в мире музея Военно-морского флота, марины для яхт и катеров, дайвинг-центра, океанариума, гостиницы, а также образовательных и научных площадок. Проект будет реализован при участии Минобороны, Министерства культуры и на частные инвестиции.

В 2020 году в парке Кронштадта должны появиться монумент погибшим морякам, а также Аллея адмиралов, которая будет заканчиваться фортом «Император Петр I».

6 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал «Известиям», что Минэкономразвития и власти Санкт-Петербурга договорились о развитии Кронштадта и создании там особой экономическую зоны туристического типа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Форты Кронштадта откроют для экскурсий
Беглов предложил создать в Кронштадте особую экономическую зону

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019