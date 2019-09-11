Новый порт для круизных лайнеров запланировали построить в Кронштадте

В акватории Кронштадта в ближайшее время будет создан дополнительный порт для приема круизных лайнеров, что должно увеличить туристический поток и вдохнуть в город дополнительную жизнь. Об этом в среду, 11 сентября, рассказала член рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу.

По ее словам, в настоящее время ведутся переговоры с портом «Моби Дик», чтобы создать еще одну точку пассажирского порта.

«Нам позволяет глубина и позволяет инфраструктура сделать еще одну швартовку для круизных лайнеров, что, конечно же, вдохнет дополнительную жизнь в Кронштадт. И позволит нам прогнозируемо дополнительно увеличить приток туристов», — приводит телеканал «Звезда» слова Шойгу на полях туристического форума UNWTO.

В городе реализуется масштабный проект «Кронштадт. Остров фортов», представленный на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Это будет первый музей в мире, окруженный водой, уточняет телеканал «360». В его рамках планируется возведение самого большого в мире музея Военно-морского флота, марины для яхт и катеров, дайвинг-центра, океанариума, гостиницы, а также образовательных и научных площадок. Проект будет реализован при участии Минобороны, Министерства культуры и на частные инвестиции.

В 2020 году в парке Кронштадта должны появиться монумент погибшим морякам, а также Аллея адмиралов, которая будет заканчиваться фортом «Император Петр I».

6 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал «Известиям», что Минэкономразвития и власти Санкт-Петербурга договорились о развитии Кронштадта и создании там особой экономическую зоны туристического типа.