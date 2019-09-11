Еще один памятник Александру Невскому установят на Чудском озере

На Чудском озере в Псковской области может быть установлен еще один памятник Александру Невскому. Идея прозвучала во время обсуждения плана мероприятий к празднованию 800-летия князя. Заседание в храме Христа Спасителя в Москве провел организационный комитет по подготовке юбилейных торжеств под руководством главы Министерства культуры России Владимира Мединского.

Как уточняет Псковская лента новостей, в 1993 году к 1090-летию Пскова на горе Соколиха установили памятник Невскому под названием «Ледовое побоище». При выборе места учитывалось, что гора находится на пути следования новгородских, псковских, суздальских, владимирских полков на место Ледового побоища.

А ранее в марте 1992 года в селе Кобылье Городище в Гдовском районе в месте, максимально приближенном к предполагаемому району Ледового побоища, установили бронзовый памятник Александру Невскому. Чуть подальше от него находится поклонный крест.

В общей сложности к юбилею Александра Невского запланировано более 130 мероприятий. Ведется реставрация трех религиозных объектов, связанных с именем полководца. Российское военно-историческое общество создает в Ленинградской области музейно-выставочный комплекс «Ледовое побоище», посвященный битве с немецкими рыцарями на Чудском озере.

По словам министра культуры, к 2021 году снимут полнометражный анимационный фильм «Александр Невский». Заявку на его создание подал российский мультипликатор, лауреат премии «Оскар» Александр Петров. Кроме того, ведомство заложило средство на съемки художественного фильма о князе.