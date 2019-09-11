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Отравившихся химикатами детей выписали из больницы

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Двое детей, отравившихся ядохимикатами в Калмыкии, выписаны из больницы, сообщает 11 сентября ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, дети чувствуют себя хорошо.

В ночь на 1 сентября трое детей отравились в частном доме в Яшалтинском районе Республики Калмыкия. Все трое были госпитализированы, однако один ребенок поступил в медучреждение уже умершим.

Причиной отравления стали химикаты, которыми отец детей обработал зерно в амбаре. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По версии следствия, подозреваемый знал, что в помещение после обработки химикатами нельзя входить в течение семи дней, но вопреки инструкции допустил нахождение в помещении своих детей и супруги.

6 сентября в Краснодарском крае пять учениц девятого класса отравились лекарственными препаратами, которые одна из них принесла в школу. По словам представителя регионального ГУ МВД, на учете у комиссии по делам несовершеннолетних школьницы не состояли, все из благополучных семей.

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