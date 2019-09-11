Перевозки по Амуру возобновят в Хабаровске в ближайшие два дня

В Хабаровске планируют возобновить речные перевозки по Амуру. Уровень воды в реке снизился до 579 см, в ближайшие двое суток ожидается снижение еще на 10–15 см.

«Совершенно точно с 14 сентября возобновляем работу на маршруте на «Парус». Об этом мы уже сообщили в краевой минтранс», — рассказал гендиректор ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Игорь Меерсон ИА «Хабаровский край сегодня».

По его словам, 10 сентября по маршруту прошел технический рейс, места посадки и высадки пассажиров признаны безопасными. Вопрос работы международного маршрута Хабаровск–Фуюань планируют решить 12 сентября.

9 июля рейсы на международном речном маршруте из Хабаровска в приграничный Фуюань (КНР) временно прекратили работу из-за паводка на реке Амур. Высокий уровень воды был опасен для перевозок.