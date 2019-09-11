Прямой эфир

Режиссер народного театра поставит спектакль в СИЗО Новозыбкова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В СИЗО № 2 в Новозыбкове в Брянской области поставят спектакль с осужденными. Режиссером выступит руководитель местного народного драмтеатра Ольга Богданова.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости» со ссылкой на пресс-службу УФСИН по области, осужденные из отряда хозяйственного обслуживания уже встретились с режиссером для обсуждения сценария. Вместе с руководством колонии они составили список элементов декорации для сцены.

Также договорились и о времени первой репетиции театральной постановки. Как ожидается, спектакль сыграют в рамках концерта. Когда – пока не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кокорин и Мамаев рассказали о самых тяжелых моментах в СИЗО
Осужденные брянской колонии работают на линии по консервации овощей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019