Режиссер народного театра поставит спектакль в СИЗО Новозыбкова

В СИЗО № 2 в Новозыбкове в Брянской области поставят спектакль с осужденными. Режиссером выступит руководитель местного народного драмтеатра Ольга Богданова.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости» со ссылкой на пресс-службу УФСИН по области, осужденные из отряда хозяйственного обслуживания уже встретились с режиссером для обсуждения сценария. Вместе с руководством колонии они составили список элементов декорации для сцены.

Также договорились и о времени первой репетиции театральной постановки. Как ожидается, спектакль сыграют в рамках концерта. Когда – пока не сообщается.