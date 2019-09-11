Дело возбудили после нападения собаки на ребенка в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) возбуждено уголовное дело по факту нападения бойцовской собаки на четырехлетнюю девочку. Ребенок был госпитализирован с множественными укусами в больницу, сообщает ИА AmurMedia в среду, 11 августа.

Инцидент произошел во вторник, 10 сентября. По предварительной информации, дети играли на улице, когда их мяч закатился на дачный участок. Четырехлетняя девочка решила вернуть игрушку и зашла на огороженную территорию, где находилась собака на цепи. Стаффордширский терьер напал и искусал ребенка.

Пострадавшая была госпитализирована в больницу с множественными укушенными ранами. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что суд города Бодайбо в Иркутской области взыскал компенсацию с местной администрации школьнику, которого укусил безнадзорный пес. У мальчика были зафиксированы ссадины и подкожные кровоизлияния. Вред здоровью причинен не был, но ребенок перенес сильный стресс.