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Гимн Псковской области будут исполнять на сессиях местного парламента

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В Псковской области на первой и последней сессиях очередного созыва регионального собрания планируется исполнять гимн области. Соответствующие изменения в регламент законодательного органа одобрили члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Работа над произведением еще не завершена.

Кроме того, как сообщает Псковское агентство информации, установлена дата окончания парламентских каникул — 10 сентября. Это связано с тем, что до 15 сентября депутаты должны принимать решение о величине прожиточного минимума в регионе.

Изменения касаются полномочий секретаря сессии, а доклад к парламентскому часу будет готовить областная администрация. Порядок ежегодного отчета губернатора также будет изменен.

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