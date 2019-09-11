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Воды Амура у Комсомольска достигли отметки 829 см

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В городе Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) специалисты фиксируют повышение уровня воды в реке Амур до 829 см. Прирост составил 2 см за сутки.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, по предварительным данным подтоплены 367 жилых домов и 809 приусадебных участков в микрорайонах Мылки, Малая Хапсоль, Хорпинский, Менделеева, Силинский, Победа и Парковый. Работают три пункта временного размещения. Некоторые жильцы отказываются покинуть свои дома.

В городе продолжается ликвидация последствий прохождения тайфуна «Линлин». Подтопленными остаются шесть учреждений: временно закрылись два детских сада и два учреждения здравоохранения, две школы работают в штатном режиме. Рабочие очищают ливневки и канализационные стоки, производят откачку воды.

За прошедшие сутки в подтопленных районах и на дамбах организовано круглосуточное дежурство девяти спасательных групп. На подтопленном участке Хорпинского шоссе продолжается дежурство плавсредства, на котором спасатели перевозят людей до работы, учебы и помогают вывезти ценные вещи.

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