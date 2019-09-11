Медведев заявил о необходимости развивать рынок арендного жилья

Показатели развития рынка арендного жилья в России ниже, чем во всем мире, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 11 сентября в ходе программы «Диалог» на телеканале «Россия 24». По мнению политического деятеля, это связано с психологическим фактором — невысокой мобильностью населения.

По словам Медведева, после распада СССР в России произошло изменение экономической модели, в результате чего большинство людей захотело получать жилье в собственность, чтобы иметь возможность передать его в наследство, сообщает «РИА Новости».

«У нас рынок арендного жилья процентов 10, может быть. В мире это где-то 50%, в некоторых странах, в крупнейших городах, это может быть и 70%, и 80%, потому что там очень дорогое жилье и даже весьма обеспеченные люди не могут его себе купить», — уточнил премьер.

В качестве решения проблемы рынка арендного жилья Медведев предложил объяснять населению, что «аренда— тоже неплохо, если доходы позволяют». Кроме того, он отметил, что государству необходимо стимулировать строительство жилья, которое можно было бы сдавать в аренду.

15 июля прошло очередное заседание президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе заседания особое внимание было уделено реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Планируется, что к 2024 году российские семьи со средним достатком должны быть обеспечены доступным жильем, а ставка по ипотеке не будет превышать 8%. В числе целевых показателей — увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год.

Дмитрий Медведев выразил опасение, что для строительства жилых объектов может не хватить рабочих рук, но заявил, что для решения проблемы надо будет принять ряд мер.