Прямой эфир

Медведев заявил о необходимости развивать рынок арендного жилья

0
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Показатели развития рынка арендного жилья в России ниже, чем во всем мире, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 11 сентября в ходе программы «Диалог» на телеканале «Россия 24». По мнению политического деятеля, это связано с психологическим фактором — невысокой мобильностью населения.

По словам Медведева, после распада СССР в России произошло изменение экономической модели, в результате чего большинство людей захотело получать жилье в собственность, чтобы иметь возможность передать его в наследство, сообщает «РИА Новости».

«У нас рынок арендного жилья процентов 10, может быть. В мире это где-то 50%, в некоторых странах, в крупнейших городах, это может быть и 70%, и 80%, потому что там очень дорогое жилье и даже весьма обеспеченные люди не могут его себе купить», — уточнил премьер.

С расширением: россиян обеспечат дополнительной жилплощадью
Через пять лет на каждого жителя страны будет приходиться на 2,5 кв. м больше

В качестве решения проблемы рынка арендного жилья Медведев предложил объяснять населению, что «аренда— тоже неплохо, если доходы позволяют». Кроме того, он отметил, что государству необходимо стимулировать строительство жилья, которое можно было бы сдавать в аренду.

15 июля прошло очередное заседание президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе заседания особое внимание было уделено реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Планируется, что к 2024 году российские семьи со средним достатком должны быть обеспечены доступным жильем, а ставка по ипотеке не будет превышать 8%. В числе целевых показателей — увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год.

Дмитрий Медведев выразил опасение, что для строительства жилых объектов может не хватить рабочих рук, но заявил, что для решения проблемы надо будет принять ряд мер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев рассказал о темпах развития экономики РФ
Открытие бизнеса в жилых домах Башкирии будут согласовывать с жильцами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019