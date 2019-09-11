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В Крыму начались поиски унесенного в море подростка

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Спасатели в Крыму ищут 15-летнего подростка, которого унесло в море при попытке спасти брата. Об этом 11 сентября сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 10 сентября в поселке Маяк в Керчи в районе пансионата «Прибой». Он находится недалеко от мыса Фонарь в Керченском проливе, уточняет телеканал «360». По словам очевидцев, один из братьев — 22-летний — пошел купаться и начал тонуть. Младший поспешил ему на выручку. Одного из них вытащили из воды прибывшие сотрудники МЧС, другого унесло в море.

Ведутся поиски 15-летнего подростка, которые прерывались на ночь. Спасатели отметили сильное волнение на море — штормовое предупреждение объявлено по всему побережью Крыма. На побережье 11 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с.

Купальщики оказались туристами из Магнитогорска, они приехали в Крым с семьей. Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения подростка, пишет сайт kp.ru. Как уточнил ИА «Крыминформ» со ссылкой на источник в экстренных службах, за жизнь 22-летнего молодого человека борются врачи.

5 сентября сообщалось, что у черноморского побережья Крыма затонул прогулочный катер. С потерпевшего крушение судна были спасены 13 человек.

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