Водитель ожидает суда за смертельное ДТП с автобусом в Приморье

В городе Артем Приморского края перед судом предстанет 46-летний водитель иномарки, который врезался в автобус. В аварии погибли два человека, еще семеро получили травмы.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью, в августе прошлого года водитель Nissan Safari сел за руль пьяным, превысил скорость и на улице Кирова выехал на встречку. Водитель двигавшегося навстречу автобуса не смог уйти от столкновения.

В результате аварии 61-летний водитель автобуса погиб на месте. В больнице от полученных травм скончался 74-летний мужчина. Еще семь человек получили травмы различной степени тяжести.

Виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до трех лет.