Песков посмотрел фильм Дудя о Беслане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смотрел фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане, а российский лидер Владимир Путин — нет. Об этом он рассказал в ходе конференц-колла.

При этом Песков воздержался от оценки фильма, но подчеркнул, что тема Беслана касается «всего нашего народа, и так будет всегда».

«Мне не совсем правильно на конференц-колле говорить о каких-то личных выводах и личных восприятиях. Вот вы меня отдельно спросите, я вам отдельно отвечу», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

2 сентября на YouTube-канале Дудя появился фильм «Беслан. Помни», который рассказывает о теракте в бесланской школе в 2004 году и о жизни заложников после этого события. За три дня картину посмотрели более 9,6 млн человек.

Однако 6 сентября телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал Дудя за этот проект, посоветовав и дальше рекламировать шампуни.

В 2004 году с 1 по 3 сентября боевики удерживали в здании школы Беслана больше тысячи человек. Жертвами стали 333 человека, из них 186 детей. Еще 126 заложников, в том числе 70 детей, впоследствии стали инвалидами. Некоторым из них реабилитация требуется до сих пор.