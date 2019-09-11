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В ДТП с микроавтобусом в Турции погибли 10 человек

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Mert Macit
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В аварии с микроавтобусом в Турции 10 человек погибли, еще семеро получили травмы. Об этом пишет газета Hurriyet со ссылкой на губернатора провинции Октая Чагатая.

ДТП произошло 11 сентября в районе населенного пункта Калканлы в провинции Битлис. Перевернулся микроавтобус с пассажирами. 10 человек скончались от полученных травм, еще 7 пострадали. С различными травмами пострадавших доставили в местные больницы, пишет RT.

По данным телеканала NTV, в автобусе были местные сельские жители, которые направлялись в близлежащий город Хизан. Сообщается, что среди погибших — шестеро детей, пишет «РИА Новости».

В августе сообщалось, что генконсульство заявило о шестерых пострадавших в ДТП в Турции россиянах.

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