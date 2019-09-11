Запуск японского грузового корабля к МКС отложен из-за пожара

Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС), который должен был состояться 10 сентября, отложен из-за пожара на стартовой площадке. Об этом сообщает на своей странице в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd., которая должна была проводить запуск.

«Сегодняшний запуск отложен из-за пожара на стартовой площадке космодрома в 3:05 по местному времени (21:05 мск)», — говорится в сообщении.

Агентство Kyodo со ссылкой на руководителя несостоявшегося запуска Mitsubishi Heavy Industries Ltd. сообщает, что старт отменен для проведения проверки возможных повреждений ракеты. Дело в том, что космодром, с которого должен был осуществляться запуск, имеет только одну стартовую площадку, подходящую для H-2B.

При отсутствии повреждений следующий запуск может состояться в предстоящие выходные (14–15 сентября), или намного раньше.

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. планировала запустить Kounotori («Белый аист») с космодрома Танэгасима на юго-западе Японии в 6:33 по местному времени 10 сентября (00:33 11 сентября по мск). Беспилотник доставил бы на космическую станцию около 5,3 т груза, включая еду и воду, а также оборудование для проведения экспериментов. Запуск Kounotori7 (HTV7) 23 сентября 2018 года прошел в штатном режиме.

Корабль Kounotori был разработан в конце 1990-х годов. Первый запуск аппарата этой серии состоялся в 2009 году. Предыдущий Kounotori был запущен в декабре 2016 года.