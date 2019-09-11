Построенную в 1962 году школу отремонтируют в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске планируют реконструировать старейшую школу города № 23, построенную в 1962 году. Обсуждение проекта прошло в кабинете председателя областной Думы Андрея Хапочкина 10 сентября, сообщает пресс-служба Сахалинской областной думы.

По словам Хапочкина, проект реконструкции предусматривает большой школьный плац, воркаут-городок, две игровые спортплощадки, школьный сквер, беседки, ограждение, освещение, озеленение, пешеходные дорожки. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

В совещании приняли участие директора школ, проектировщики, специалисты департамента образования города. Присутствующие внесли последние корректировки в проект реконструкции школы № 23.

Спикер облдумы также рассказал о предложении рассмотреть вопрос строительства второго корпуса школы. В нем планируется разместить спортзал и дополнительные учебные помещения. Хапочкин отметил, что в случае положительного решения по итогам земельных изысканий, правительство готово продвигать эту идею дальше.