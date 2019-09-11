Прямой эфир

Построенную в 1962 году школу отремонтируют в Южно-Сахалинске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Южно-Сахалинске планируют реконструировать старейшую школу города № 23, построенную в 1962 году. Обсуждение проекта прошло в кабинете председателя областной Думы Андрея Хапочкина 10 сентября, сообщает пресс-служба Сахалинской областной думы.

По словам Хапочкина, проект реконструкции предусматривает большой школьный плац, воркаут-городок, две игровые спортплощадки, школьный сквер, беседки, ограждение, освещение, озеленение, пешеходные дорожки. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

В совещании приняли участие директора школ, проектировщики, специалисты департамента образования города. Присутствующие внесли последние корректировки в проект реконструкции школы № 23.

Спикер облдумы также рассказал о предложении рассмотреть вопрос строительства второго корпуса школы. В нем планируется разместить спортзал и дополнительные учебные помещения. Хапочкин отметил, что в случае положительного решения по итогам земельных изысканий, правительство готово продвигать эту идею дальше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Восемь детсадов на Сахалине получат гранты на оборудование по робототехнике
Новую азбуку с Курилами издали к началу учебного года на Сахалине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019