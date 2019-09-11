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Гузель Яхина и Андрей Макаревич выступят на «Аксенов-фесте» в Казани

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В Казани открылся ежегодный XIII Литературно-музыкальный «Аксенов-фест». Нынешний фестиваль посвящен стилю русского писателя Василия Аксенова в литературе, кино, моде и музыке. Запланировано вручение Международной премии «Звездный билет», а также предпремьерный показ серии телесериала «Зулейха открывает глаза». В Саду Аксенова музыканты и писатели представят свою творческую программу.

На «Аксенов-фесте» выступят Андрей Макаревич, кинорежиссер Евгений Цымбал, писательница Гузель Яхина, киноактеры Рамиль Сабитов и Евгений Морозов, историк моды Александр Васильев и многие другие, передает ИА «Татар-информ».

Василий Аксенов родился 20 августа 1932 года в Казани. С 1980 года жил в США, в последние годы жизни — во Франции. Помимо прозы и драматургии на русском языке, писал сценарии к художественным фильмам. В Казани восстановлен дом, где в отрочестве жил писатель, и в ноябре 2009 года там создан Музей его творчества.

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