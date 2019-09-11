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Экс-главного инженера музея-усадьбы «Ясная Поляна» осудили за растрату

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Суд в Туле вынес приговор в отношении бывшего главного инженера музея-усадьбы «Ясная Поляна». Его обвиняли в крупной растрате.

Следствие установило, что в ноябре 2015 года между Министерством культуры России и подрядчиком был заключен договор на работы в музее-усадьбе. По договору технический надзор и строительный контроль осуществлял главный инженер проекта.

С момента заключения соглашения по декабрь 2017 года на счет подрядчика поступили деньги за оборудование и песок. Общая сумма составила 64 млн рублей. На самом деле ни песок, ни оборудование поставлены не были.

Бывшего инженера приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, пишут «Тульские известия».

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